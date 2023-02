Retour de l'univers Ultimate de Marvel avec Hickman et Hitch

Miles Morales et The Maker vont retrouver leur univers

Un peu moins de 8 ans après la fin de l'univers Ultimate en prologue de Secret Wars, Marvel Comics a décidé d'opérer un retour de cette continuité. En juin 2023, l'éditeur va lancer ce grand comeback avec la mini-série en 4 numéros Ultimate Invasion.

Pour relancer l'univers, la Maison des Idées a confié le titre à deux auteurs phares de cette continuité : Jonathan Hickman, grand architecte de Marvel qui a écrit la grande saga concluant la première itération de l'univers Ultimate, et Bryan Hitch, artiste qui a illustré les premiers numéros de The Ultimates, réinvention moderne des Vengeurs qui a grandement inspiré le MCU.

Sur les premiers visuels, nous pouvons voir 7 héros de la Terre principal laissant penser à une intervention des Illuminatis mais surtout les deux principaux rescapés de l'univers Ultimate, à savoir Miles Morales et The Maker, la version maléfique de Reed Richards. Après la collision des univers dans Secret Wars, Morales a intégré la continuité principale et a vécu bon nombre d'aventures à travers plusieurs séries.

Quant au vilain, il a notamment été utilisé par Donny Cates et Ryan Stegman pendant leur run sur Venom. À la fin de King in Black, Richards retrouvait d'ailleurs l'univers Ultimate et la conclusion nous laissait penser qu'il avait quelque chose en tête après son voyage sur la Terre-616. Il semble que c'était bel et bien le cas.

Dans l'annonce rapportée par Entertainment Weekly, Hickman précise qu'il ne s'agit pas de reproduire ce que Hitch et Mark Millar ont fait à l'époque avant d'ajouter :

Nous pensions que l'idée derrière l'univers Ultimate devait être inversé par rapport à ce que l'univers original était. Nous voulions que ce soit quelque chose qui ne puisse exister que dans le monde des comics : une nouvelle façon de penser et d'apprécier une nouvelle version de l'univers Marvel.

Une déclaration encore bien mystérieuse mais qui laisserait penser que cette nouvelle incarnation de l'univers devrait persister et pourquoi pas s'étendre grâce à une nouvelle gamme de comics.