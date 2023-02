Trois posters pour The Flash

La team DC / Warner Bros continue la promotion de son prochain film : The Flash . Après une première bande annonce diffusée au super bowl, ce sont pas moins de trois posters qui ont finalement pointé le bout de leur nez sur la toile. L'occasion pour tous les fans de voir d'un peu plus près Ezra Miller en Barry Allen / Flash, Michael Keaton en Bruce Wayne / Batman et Sasha Calle en Zor-El / Supergirl.

Voici les images en question :

Alors ? Allez-vous vous rendre au cinéma en courant ?