Grant Gustin prêt à dire adieu à Barry Allen

Alors que la neuvième et ultime saison de The Flash poursuit sa diffusion sur The CW, Grant Gustin s'est confié à propos de cette fin sur E! News. L'acteur s'est dit prêt à conclure ce chapitre et à passer à la suite.

Selon ses dires :

"Je suis prêt pour la fin. Et ce n'est pas pour des raisons négatives. C'est comme quand tu te prépares à finir le lycée et que, bien que tu ne saches pas dans quelle université tu iras après, voire même si tu iras à l'université, tu es excité à l'idée d'en finir et de passer à la prochaine phase de ta vie."

Il a aussi déclaré que, bien qu'il soit prêt pour la suite, il sera toujours Flash et que cela a aidé à façonner celui qu'il est aujourd'hui.

"Je serai toujours Flash , même après la fin de tout ça. Nous n'aurions pas pu en arriver jusque-là si nous n'avions pas eu autant de soutiens pendant toutes ces années et tout cela a fait de moi qui je suis."

Pour rappel, voici le synopsis de cette saison :

Après avoir vaincu le Flash négatif une fois pour toutes, la neuvième saison de The Flash reprend une semaine plus tard après cette bataille épique. Barry (Grant Gustin) et Iris (Candice Patton) se retrouvent et se rapprochent plus que jamais. Mais lorsque qu'un groupe meurtrier de Lascars arrive à Central City, mené par une puissante nouvelle menace, Flash et son équipe - Caitlin (Danielle Panabaker), Cécile (Danielle Nicolet), Allegra (Kayla Compton), Chester (Brandon McKnight) et Mark (Jon Cor) - doivent à nouveau défier l'impossible pour sauver la situation. Cependant, alors que les Lascars sont battus, un nouvel adversaire mortel apparaît pour défier l'héritage héroïque de Barry, et dans leur plus grande bataille à ce jour, Barry et la Team Flash seront poussés dans leurs retranchements afin de sauver Central City une toute dernière fois.