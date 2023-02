La série Superman & Lois est renouvelée

La saison 3, de la série télévisée à succès « Superman & Lois », sera disponible et diffusée prochainement aux Etats-Unis, au mois de mars 2023.

L'arrivée du méchant emblématique de DC, Lex Luthor, sera interprété par Michael Cudlitz. Selon la description officielle du personnage, "lorsque Lex fera ses débuts cette saison, cela fait des années qu'il a disparu de la scène publique et il réapparaît, déterminé à réparer une injustice personnelle en se vengeant des deux personnes qui, selon lui, lui ont fait du tort : Superman (Tyler Hoechlin) et Lois Lane (Elizabeth Tulloch)".

Rappelons que depuis l'annonce récente de la réorganisation / reboot du DCEU par les nouveaux présidents de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, de nombreux projets jusqu'alors prévus se voient reportés / annulés. En effet, la politique actuelle veut faire table rase des précédents éléments déjà établis dans les films et séries pour s'appuyer sur un nouvel ensemble interconnecté et une direction cohérente.

L'inquiétude des fans se fait notamment sentir quant à l'avenir de la série en cours Superman & Lois et l'annonce du film « Superman : Legacy » prévu pour 2025.

Ainsi, nous devrions assister prochainement à l'apparition d'un nouvel Homme d'Acier / acteur pour endosser et porter le costume. Autrement dit, le Superman incarné par Tyler Hoechlin dans la série devrait assurément céder sa place pour ne pas contrecarrer les plans du nouveau DC univers...

D'ici là, les fans peuvent au moins se rassurer pour un temps et retrouver un semblant d'optimisme.

Lors de l'événement de presse organisé à l'occasion du dévoilement de la grille de l'univers DC, James Gunn et son collègue Peter Safran ont discuté du statut de la série. Cette dernière pourrait être prolongée et connaître une ou deux saisons supplémentaires.

Selon les dires de James Gunn, Superman & Lois est une série que tout le monde aime, donc elle va continuer à vivre pour encore quelque temps.