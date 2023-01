[Sorties Comics] Vendredi 27 Janvier

Urban Comics

Il y a des traumatismes dont on peine à se relever, d'autres qui réveillent en nous une force insoupçonnée. Erica Slaughter est fait de ce bois-là, meurtrie par le sceau du deuil, atteinte dans sa chair par des créatures dont elle n'aurait jamais soupçonné l'existence – même dans ses pires cauchemars. Un an après avoir quitté précipitamment Archer's Peak, la voilà de retour, bien décidée à régler ses comptes avec la Loge du Massacre, mais surtout avec un tout nouveau type de monstre.

Contenu vo : Contenu : Something is Killing the Children #21-25

Prix : 17€