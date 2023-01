Une collection pour assembler Batman

Hachette Collections a lancé une nouvelle collection en ce début d'année. Après avoir proposé plusieurs collections autour des comics, l'éditeur nous propose cette fois-ci de construire une figurine de Batman articulée qui mesurera 90cm. Le Chevalier Noir sera vêtu du costume de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan.

Le Batman promet d'être du coup assez imposant et sera en plastique et métal pour certaines partie de l'armure du héros. Le masque est en silicone et la cape sera en tissu mais pourra être potionnée comme on le souhaite. La base visible sur l'image du dessus sera incluse aussi dans la collection. On aura aussi plusieurs gadgets pour Batman que l'on pourra manipuler comme des Batarangs. Les premiers numéros permettront de faire la tête de Batman ainsi que le début de la ceinture.

Si vous choisissez de vous abonner, vous aurez évidemment plusieurs cadeaux comme montrés sur les images ci-dessous. On y retrouve un numéro gratuit, un classeur pur ranger les fascicules, un porte-clé, un carnet, une miniature du Batpod et unmug de voyage. Vous pouvez vous abonner en suivant ce lien : https://www.hachette-collections.com/fr-fr/collection-batman/

Vous pouvez d'ores et déjà trouver le premier numéro pour 0,50€ dans les presses, et peut-être même le numéro 2 vendu au prix de 5,99€. Les numéros suivants seront vendus au pris de 11,99€. La collection est prévue pour faire 120 numéros et sortira toutes les semaines à partir du numéro 3 ou 4.

Je vous laisse avec la publicité et deux vidéos décrivant le fascicule et le montage des deux premiers numéros.