[Sorties Comics] Mercredi 11 Janvier

Retour aux sources: une enquête aux frontières du réel.Quand Friday Fitzhugh revient à Kings Hill pour les vacances de Noël, la neige tombe à gros flocons... Elle qui a passé son enfance dans cette petite ville à élucider des mystères en tout genre aux côtés de son meilleur ami, LancelotJones, pensait bien avoir tourné la page en entrant à l'université. Mais il lui suffit de revoir Lancelot pour se laisser embarquer dans une nouvelle aventure ! Petit prodige local mal-aimé de tous, ce garçon a toujours su résoudre les affaires les plus occultes de la région avec la bienveillance du shérif local. Pour autant leurs retrouvailles n'ont rien d'idyllique et malgré le lien fort qui les unit, les non-dits subsistent... Ils ne sont plus des enfants désormais. Pour l'heure ce qui inquiète Friday c'est cette étrange apparition dans les bois environnants! À mi-chemin entreStranger Thingset Stephen King, le premier volume de cette nouvelle série mêle légendes, énigmes et romance adolescente dans un polar aux frontières du fantastique !Ed BrubakeretMarcos Martin, deux talents acclamés de la bande dessinée font leur entrée dans le catalogueGlénaten créant un univers aussi onirique que mystérieux, où les sentiments sont peut-être plus dangereux que les créatures maléfiques qui hantent les bois.

Prix : 19€