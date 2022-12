Donald Glover dans un film Spider-Man

L'acteur Donald Glover va produire et jouer dans un film Spider-Man , mais pas tout à fait dans le rôle qu'on imagine. En effet, d'après le site The Hollywood Reporter, il travaillerait sur un film, actuellement sans titre, basé sur le personnage d'Hypno-Hustler. Il s'agit d'un ennemi de Spider-Man , ce serait donc dans la continuité de films comme Venom et Morbius, mais aussi le futur Kraven the Hunter... Il sera écrit par Myles Murphy, le fils de l'acteur Eddie Murphy.

Créé par Bill Mantlo et Frank Springer, Hypno-Hustler est apparu dans Peter Parker , the Spectacular Spider-Man #24 en 1978. Avec son look disco, il peut utiliser une technologie pour hypnotiser ses victimes afin de les dépouiller. Le personnage n'est pas vraiment le plus connu des ennemis de L'Araignée , mais Glover l'aurait choisi pour pouvoir justement être plus libre sur son interprétation, et aussi pour son lien avec la musique.

Le nom de Donald Glover tourne depuis plusieurs années autour de l'univers Spider-Man . Beaucoup l'imaginait dans le rôle, notamment pour les films The Amazing Spider-Man . L'acteur a tout de même doublé Spider-Man/Miles Morales dans la série Ultimate Spider-Man , et joué une scène dans Spider-Man : Homecoming en tant qu'oncle de Miles Morales (supprimée du montage final).