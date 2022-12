Votre avis sur le film Black Adam

Près de 5000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout puissants des dieux égyptiens – et emprisonné très rapidement après – Teth-Adam est libéré de sa tombe terrestre. Son ancien royaume, Kahndaq, est désormais contrôlé par des mercenaires d'Intergang, qui exploitent les ressources locales et imposent une dictature aux habitants. Teth-Adam fait la connaissance d'Adrianna Tomaz et de son jeune fils qui le considère comme un héros. Ce n'est pas l'avis de la Justice Society, menée par Carter Hall / Hawkman, qui voit en lui une menace.