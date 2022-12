Wonder Woman et Shazam s'allient pour Lazarus Planet : Revenge of the Gods

Alors que Lazarus Planet se terminera en février 2023, ses conséquences vont se prolonger le mois suivant avec une team-up entre les univers de Shazam et Wonder Woman dans Lazarus Planet : Revenge of the Gods.

Suite aux événements de l’event Lazarus Planet, les dieux du multivers (surtout de l’Olympe) ont décidé de se débarrasser des Super-héros. Seule l’alliance entre Wonder Woman, Wonder Girl et Shazam pourra les stopper.

Cette mini-série sortira en bimensuel de mars à avril, avec G. Willow Wilson (Wonder Woman Guerre & Amour, Ms. Marvel) au scénario, avec Cian Tormey (Superman: Son of Kal-El ) et Ema Lupacchino (Wonder Woman Infinite) aux dessins. L’histoire principale sera accompagnée avec des back ups de Becky Cloonan et Alitha Martinez pour le premier numéro, puis Michael W. Conrad pour le suivant. On retrouvera aussi en parallèle de la mini-série les numéros 797 et 798 de la série Wonder Woman, où pour aider les Amazones, Wonder Woman a décidé de rejoindre les dieux de l’Olympe.

Le premier numéro de Lazarus Planet : Revenge of the Gods sortira le 14 mars 2023. Avec ci-dessous la checklist de Lazarus Planet mis à jour.