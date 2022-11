DC et Milestone célèbrent le Black History Month

Le Black History Month (Mois de l'Histoire des Noirs) est, aux Etats-Unis, une commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine. A cette occasion et pour féter les 30 ans de Milstone, de nombreux projets sont prévus par DC. Des numéros spéciaux et des couvertures alternatives émailleront le mois de février 2023.

Le 31 janvier sortira l'anthologie DC Power: A Celebration et le deuxième compendium Milestone qui fera 1300 pages et contiendra notamment Worlds Collide, sorti en 1994 et premier crossover avec l'univers DC. La mini-série Static: Shadows of Dakota, la suite de Static: Season One, débutera le 7 février, aux cotés de l'album The DC Universe by Dwayne McDuffie qui contiendra 280 pages d'histoires DC d'un des fondateurs de Milestone, notamment du Action Comics, Impulse, Batman: Gotham Knights et Firestorm: The Nuclear Man.

La mini-série évènement Icon vs. Hardware arrivera quant à elle le 14 février. Puis, le 21 février, ce sera le tour d'un numéro anthologique intitulé Milestone 30th Anniversary Special. Plusieurs histoires sont au programme avec les héros de Milstone, comme Static, Rocket, Icon et Hardware. Dans l'une d'elles, les versions actuelles des héros Milestone croiseront leurs versions des années 90. Dans une autre, un Static adulte rencontrera Batman Beyond.

DC prévoit de sortir de nombreuses couvertures alternatives mettant en scène ses super-héros noirs. Parmi les titres prévus se trouvent The Flash #792, I Am Batman #18, Black Adam #8, Lazarus Planet Omega #1, Wonder Woman #796 et Action Comics #1052. Certaines de ces couvertures, ainsi que celles des titres précédemment cités, sont dans la galerie d'images ci-dessous.