Wonder Man a trouvé son acteur

D'après le site THR, Yahya Abdul-Mateen II est en discussion avec Marvel Studios afin d'avoir le rôle de Wonder Man dans la série TV prévue pour Disney+. L'acteur est connu du monde des comics pour jouer notamment Black Manta dans la franchise ciné Aquaman, mais aussi pour son rôle dans la série HBO Watchmen. Il joue aussi dans Ambulance, The Matrix Resurrections et Candyman. La série Wonder Man sera gérée par le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, et un scénariste/producteur de comédies comme Brooklyn 99 ou Community, Andrew Guest.