Marvel Studios avait préparé une annonce pour le film Black Panther : Wakanda Forever qui s'avère finalement être un titre de Rihanna. Ce morceau fait partie de la bande originale du film, et a été écrit par comme un hommage au regretté Chadwick Boseman. Il se nomme Lift Me Up, et vous trouverez le clip ci-dessous. Je vous laisse vous faire votre avis. Le film sortira le 9 novembre prochain au cinéma.