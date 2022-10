Une réalisatrice pour Venom 3

Si vous n'avez pas aimé les deux premiers films Venom , vous serez heureux d'apprendre qu'un troisième est prévu. Nous avons d'ailleurs le nom de la réalisatrice, qui est une habituée de la franchise. Après avoir été productrice et scénariste des deux premiers, Kelly Marcel sera donc au commande de Venom 3, avec toujours Tom Hardy dans le rôle titre. Elle succède à Ruben Fleischer et Andy Serkis. Hardy et Marcel seront aussi producteurs et scénaristes du film. Aucun détail sur l'histoire n'a encore été divulgué, ni le lien avec le MCU, et notamment les films Spider-Man .