Guardians of the Galaxy Holiday Special se dévoile en images

Après Werewolf by Night, Marvel Studios va très vite revenir avec une nouvelle "Special Presentation". Cette fois-ci, pas de nouveaux personnages mais le retour des Gardiens de la Galaxie dans un Holiday Special de Noël qui se dévoile enfin avec une première bande-annonce.

Miné par la disparition puis la réapparition puis la redisparition de Gamora, Star-Lord ne semble pas au meilleur de sa forme et ses copains de la galaxie, ennivrés par l'esprit de Noël, cherchent à lui remonter le moral. Et quoi de mieux que d'offrir à Peter une rencontre avec sa star préférée, idole de son enfance dans les années 80 ? Une pause très terrestre et légère pour les Gardiens , qui semble laisser la part belle au duo Mantis-Drax, à découvrir le 25 novembre sur Disney+.

Pour la suite de leurs aventures cosmiques, il faudra donc attendre le printemps prochain avec le troisième volet de la franchise. Cela serait par ailleurs étonnant que celui-ci ne soit pas teasé à la fin de cet Holiday Special pour lancer la campagne promo du long-métrage.