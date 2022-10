La série TV Green Lantern en restructuration

La série TV Green Lantern , prévu pour HBO Max, subit un développement mouvementé. Annoncée en 2019, elle devait se focaliser sur Guy Gardner et Alan Scott, et les deux acteurs les incarnant avaient déjà été choisis : Finn Wittrock et Jeremy Irvine. Changement de direction, finalemment la série est centrée sur un seul personnage, et il s'agit de John Stewart .

Le scénariste et showrunner Seth Grahame-Smith a finalement quitté la série après avoir écrit les 8 épisodes de la première saison. Il a choisi de partir, suite aux nombreux changements en cours chez Warner selon les sources de THR. Du coup, la série TV repart au tout début de son développement.

Les acteurs Wittrock et Irvine n'avaient pas encore signé pour Green Lantern . Greg Berlanti est cependant toujours attaché au projet à la production. Pour le moment, James Gunn et Peter Safran n'ont aucune implication dans le projet, puisqu'ils ne prennent leur poste que le 1er novembre.