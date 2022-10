Une série de couvertures hommages pour Marvel

AMAZING Spider-Man #17 – Amazing Spider-Man #50

AMAZING Spider-Man #18 – Amazing Spider-Man #100

AVENGERS #64 – Avengers #4

AVENGERS FOREVER #13 – Avengers #57

BLACK PANTHER #13 – Fantastic Four #52

CAPTAIN AMERICA: SENTINEL OF LIBERTY #8 – Captain America #109

CAPTAIN AMERICA: SYMBOL OF TRUTH #9 – Captain America #109

CAPTAIN MARVEL #45 – Ms. Marvel #1

DAREDEVIL #7 – Daredevil #181

FANTASTIC FOUR #3 – Fantastic Four #48

GHOST RIDER #10 – Marvel Spotlight #5

GOLD GOBLIN #3 – Amazing Spider-Man #39

HULK #13 – Incredible Hulk #340

IMMORTAL X-MEN #10 – Star Wars #1

MARAUDERS #10 – Uncanny X-Men #141

MILES MORALES: SPIDER-MAN #2 – Spider-Man #1

MOON KNIGHT #19 – Moon Knight #1

SCARLET WITCH #1 – West Coast Avengers #62

MONICA RAMBEAU: PHOTON #2 – Amazing Spider-Man Annual #16

SPIDER-MAN #4 – Marvel Team-Up #1

STRANGE #10 - Doctor Strange #169

THOR #31 – Thor #337

INVINCBLE Iron Man #2 – Iron Man #126

VENOM #15 – Amazing Spider-Man #375

WOLVERINE #29 – Wolverine #1

X-FORCE #36 – X-Force #1

X-MEN #19 – X-Men #94

X-MEN RED #10 – X-Men #137

SINS OF SINISTER #1 – Strikeforce: Morituri #1