[Sorties Comics] Vendredi 21 Octobre

Urban Comics



Pas de note

Johnny Constantine, du haut de ses 13 ans, a déjà provoqué le courroux de plusieurs esprits hostiles en Angleterre. Pour s'en extirper, il convainc ses parents de l'envoyer aux Etats-Unis, à l'internat Junior Success de Salem dans le Massachussets. Mais, y faire sa place parmi les autres élèves n'est pas si facile et les soupçons du jeune magicien à l'égard de sa tyrannique professeure principale, Mme Kayla vont bon train. Ne serait-elle pas une sorcière ? C'est aux côtés d'une autre inadaptée nommée Anna et d'un démon fort sympathique que John va tenter de lever le voile sur le mystère qui plane dans cette école. Leur enquête sera épique et semée d'embûches !

Contenu vo : Hellblazer - Mystery Of The Meanest Teacher TPB

Prix : 10€