Nightwing fête son 100ème numéro en janvier

La série Nightwing actuelle va bientôt atteindre son 100ème numéro. Pour célébrer ce palier, le comics proposera plus de pages (56 pages), et de nombreuses couvertures alternatives. Si l'histoire principale sera toujours écrite par Tom Taylor et dessinée par Bruno Redondo, ils seront accompagnés par d'autres artistes : Rick Leonardi, Scott McDaniel, Mikel Janin et Javier Fernandez seront de retour sur le titre pour l'occasion. Vous trouverez dans la galerie d'images ci-dessous plusieurs couvertures alternatives du numéro, dévoilées par le site CBR, dont une du regretté George Pérez. Nightwing #100 sort le 17 janvier 2023.