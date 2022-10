Des couvertures Disney pour Marvel

The Walt Disney Company fêtera ses 100 ans en 2023, et Marvel se mettra aux couleurs de Mickey et ses amis en proposant des couvertures alternatives. Elles seront lancées en janvier et continueront toute l'année, en version couleur et noir-et-blanc, sur le titre Amazing Spider-Man . La première est pour Amazing Spider-Man #17 le 11 janvier 2023, avec un dessin de Lorenzo Pastrovicchio, mis en couleur par Valeria De Sanctis, et rendant hommage à Avengers #4 (1964).

La deuxième est de Giada Perissinotto et Chiara Di Francia pour Amazing Spider-Man #19 du 8 février, et rend hommage à Fantastic Four #1 (1961). Et une troisièmme arrive le 8 mars sur Amazing Spider-Man #21, dessinée par Vitale Mangiatordi avec des couleurs De Sanctis for Amazing Spider-Man #21. Elle rend hommage à Incredible Hulk #1 (1962).