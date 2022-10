Des couvertures pour Batman/Spawn

En décembre, Batman et Spawn vont de nouveau se rencontrer le temps d'un one-shot de 48 pages. Il sera écrit par Todd McFarlane et dessiné par Greg Capullo, familier des deux personnages. Des éléments de l'histoire ont été révélés : La Cour des Hiboux ont enrôlé Spawn pour détruire Batman . DC a devoilé des pages et des couvertures du comics. A noter que c'est la troisième fois que les deux se rencontrent. Les deux autres histoires seront d'ailleurs rééditées en novembre par DC avec le titre Batman /Spawn the classic collection.