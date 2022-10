Planning des sorties Tortues Ninjas à venir chez HiComics

Avec la fin de l'année les éditeurs font la promotion des titres à venir, et c'est sur les réseaux sociaux qu'HiComics a annoncés son planning sur les futures publications Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) à venir. Beaucoup d'annonces à venir qui risque de combler les fans des tortues.

On commence par le 19 octobre qui verra la publication du TMNT Villains regroupant les 8 one-shots de la mini-série TMNT Villain micro-series, dont certains chapitres approfondissent les événements des tomes 2 et 3 de la série principale. Ainsi que la sortie du tome 4 des TMNT Classics qui verra le début de l'arc final de la série original : City at war (New York, ville en guerre en VF).

Le 16 novembre arrivera le tant attendu TMNT: The Last Ronin dans une belle édition. Cette histoire est basée sur des notes des créateurs originaux des Tortues, qui imaginaient un récit futuriste crépusculaire à la Dark Knight Returns. On y suivra la dernière des quatre tortues en 2040, qui va chercher à venger ses frères tués par le clan Foot.

Pour le mois de décembre, va sortir le tome 18 de la série principale Les Tortues Ninja qui marque le début de l'arc New York, ville en guerre. Un arc important qui va conclure le statut-quo de Splinter à la tête du clan Foot ainsi que de nombreuses intrigues.

Enfin, c'est en mars que parait la dernière partie de New York, ville en guerre, avec le tome 19, marquant aussi la publication du numéro 100 ! On retrouvera une semaine plus tard la publication de la mini-série Shredder in Hell qui raconte le voyage de Shredder en enfer suite à sa mort dans tome 9. L'ouvrage sera scénarisé et dessiné par Mateus Santolouco, dont les événements seront liés aux tomes 18 et 19.