John Constantine est inspecteur du paranormal et exorciste. Il est atteint d'un cancer du poumon en phase terminale et promis à l'enfer, en raison d'une tentative de suicide dans sa jeunesse. Après avoir manqué d'échouer lors d'une mission, en chassant un démon du corps d'une enfant, il fait la rencontre d'Angela Dodson, une femme policier dont la sœur jumelle vient de se suicider. Elle se refuse pourtant à y croire, persuadée qu'on l'a assassinée. Constantine et Dodson, aidés de Chas Kramer et de Papa Midnight, vont tenter d'élucider ce mystère.