DC dévoile l'ultime numéro de Dark Crisis on Infinite Earths

Dawn of the DCU

La sollicitation pour l’ultime numéro de l’event Dark Crisis Infinite On Earths est arrivée, nous dévoilant la couverture finale de l’event ainsi que ses variants covers.

! Attention Spoiler pour les lecteurs VF !

La couverture principale nous met en avant Nightwing, symbole de l’héritage chez DC, qui prend une pose quasi-divine (Limite on dirait du Jésus). Cette couverture acetate offre d’ailleurs un parallèle à la couverture du Justice League #75.

DC mettra aussi le paquet en termes de couvertures variantes avec un total de 12 couvertures, dont certaines promettent le retour d’une fusion Batman/Superman/Green Lantern aperçu dans Batman / Superman: World's Finest pour le numéro final.

Ce dernier numéro verra les Super-héros restants lutter contre Deathstroke et son armée, après la défaite des Grandes Ténèbres. Il explora aussi les conséquences du retour de la Justice League et des Terres Infinies. L’auteur promet l’ouverture d’une nouvelle ère, sans plus de précisions pour le moment. Il faudra sûrement attendre les sollicitations de janvier 2023. Néanmoins, parmi les couvertures variants, Dan Mora en a illustré quatre teasant le futur chapitre des Super-héros DC. On peut supposer que les personnages des couvertures seront mis en avant dans de futurs titres à être annoncés.

Et vous ? Quels titres ou personnages aimeraient vous voir pour ce Dawn of DCU ?