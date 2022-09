[Sorties Comics] Vendredi 16 Septembre

Urban Comics



L'envoûtante Poison Ivy et l'exubérante Harley Quinn ont été à la fois des partenaires de crime et des amies très proches. Alors quand Ivy a besoin d'aide pour trouver un spécimen de racine zombie capable de réduire tout Gotham en esclavage, l'ancienne psychiatre n'hésite pas à lui prêter main forte... ou en tout cas à essayer. Mais le duo n'est pas prêt d'abandonner, et les filles sont prêtes à tout pour dominer le monde, même à aller en Amérique du Sud ou sous les feux des projecteurs d'Hollywood.

Contenu vo : Harley & Ivy #1-3 + Batman Adventures Annual #1 "24 Hours" + BATMAN ADVENTURES HOLIDAY SPECIAL #1 "The Harley & the Ivy" + Batman & Robin #8 + BATMAN: GOTHAM KNIGHT #14 "The Bet" + BATMAN BLACK AND WHITE #3 "Role Models"

Prix : 16€