La série TV Gotham Knights débute son tournage

La production de la série TV Gotham Knights, prévue pour être diffusée sur The CW, a débuté. Natalie Abrams, sa co-créatrice, scénariste et productrice exécutive, l'a confirmé sur son compte Twitter, en y dévoilant par la même occasion son nouveau logo. Comme pour le jeu vidéo éponyme, la série s'intéresse aux conséquences de la mort de Bruce Wayne /Batman. Nous y suivons son fils adoptif, Turner Hayes, qui va passer un accord avec les enfants des ennemis accusés d'avoir tué son père. La série sera diffusée en 2023.

Day 1 of production on #GothamKnights. Let’s do this! pic.twitter.com/FdhLV0BvfD — Natalie Abrams (@NatalieAbrams) September 13, 2022

En plus du personnage inédit Turner Hayes (joué par Oscar Morgan), nous aurons : Carrie Kelley (Navia Robinson), la Robin du comics The Dark Knight Returns ; Harper Row (Fallon Smythe), alias Bluebird ; Cullen Row (Tyler DiChiara), le frère de Harper ; Duela Dent (Olivia Rose Keegan), la fille du Joker ; Stephanie Brown (Anna Lore), alias Spoiler, la fille de Cluemaster ; Harvey Dent (Misha Collins) alias Double-Face ; et Brody (Rahart Adams). Vous trouverez ci-dessous le trailer diffusé en mai.