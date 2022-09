Relance de la série Miles Morales: Spider-Man

La série Miles Morales : Spider-Man va reprendre du premier numéro avec une nouvelle équipe artistique. Elle est composée de Cody Ziglar (Spider-Punk) au scénario et Federico Vicentini au dessin. Miles y continuera d'endosser son rôle du Spider-Man de Brooklyn, entre sa vie typique d'adolescent et une menace mystérieuse qui met en danger ses proches. Ziglar veut se concentrer sur le côté urbain du personnage. Il veut par exemple que son mentor soit un personnage noir, plus terre-à-terre et plus agé, comme Misty Knight. Miles Morales: Spider-Man #1 arrive en décembre 2022.

I’m taking over Miles Morales : Spider-Man inDecember also Spider-Punk 5 is out today life is surreal & good now I’m gonna go write for Futurama ok byeeeee pic.twitter.com/pjcSBC3YAE — Zig (@yayforzig) September 14, 2022