Marvel a annoncé l'arrivée d'une nouvelle série régulière pour Scarlet Witch , ou la Sorcière Rouge chez nous. Elle sera écrite par Steve Orlando et dessinée par Sara Pichelli, avec des couvertures de Russell Dauterman. Suite aux évènements de X-Men: Trial of Magneto , Wanda a enfin trouvé la paix, et utilise désormais son pouvoir pour aider ceux qui en ont besoin. Une femme va venir la voir, avec une histoire terrifiante d'une ville devenue folle, et elle va alors devoir affrionter une menace insidieuse. Scarlet Witch #1 sortira le 4 janvier 2023.