Captain America New World Order : retour du Leader d'Incredible Hulk

Marvel Studios n'a pas chômé pendant sa présentation à la D23 et parmi les projets mis sur le devant la scène, le prochain opus de la saga Captain America présenté par Kevin Feige et Anthony Mackie a eu le droit à son moment.

Après l'arrivée de la tête d'affiche sur scène et la révélation du nouveau logo, plusieurs retours dans Captain America: New World Order ont été confirmés. Pour commencer sûrement le plus surprenant d'entre tous, celui de Tim Blake Nelson dans le rôle de Samuel Sterns. Le Leader fera bien son arrivée dans le MCU, quatorze ans après un teasing que l'on pouvait penser oublier dans Incredible Hulk .

Deux personnages introduits dans la série Falcon and the Winter soldier seront également au rendez-vous. Carl Lumbly campera à nouveau le personnage d'Isaiah Bradley, touchant Super-Soldat et grand-père d'Elijah, jeune homme déjà aperçu dans la série et destiné à devenir un Young Avenger.

Joaquin Torres, ami de Sam Wilson joué par Danny Ramirez, sera aussi de retour et pourrait ainsi devenir le sidekick officiel du super-héros étoilé, lui qui reprend la place du Faucon dans les comics.

L'actrice israélienne Shira Haas a également été annoncé au casting du long-métrage pour interpréter la super-héroïne de la même nationalité prénommée Sabra.