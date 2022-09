Nouvelle bande-annonce pour Black Adam

Les X-Men aimeraient qu'on leur rendre leur manoir et leur avion

Plus qu'un mois et demi à attendre avant la sortie de Black Adam , avec Dwayne Johnson dans le rôle éponyme. Pour l'occasion, voici un second trailer qui introduit quelques nouveaux personnages, que je vous laisse découvrir.

Hormis l'introduction d'Amanda Waller , et un bref aperçu de ce qui sera sans doute le véritable méchant, la bande-annonce nous donne un aperçu plus développé de la Société de Justice et de l'intrigue globale du film.

Black Adam , réalisé par Jaume Collet-Serra, sortira au cinéma le 19 octobre 2022.