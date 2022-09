Une nouvelle collection luxueuse chez Panini

Panini a annoncé lancer une nouvelle collection de comics en novembre. Intitulée Marvel Visionaries, elle mettra en avant un auteur de la Maison des Idées, avec une sélection de oeuvres les plus marquantes. Les deux premiers tomes se focaliseront sur Stan Lee et Steve Ditko, qui ont tout deux co-créé notamment Spider-Man et Dr Strange. On nous promet des raretés sur les deux auteurs, des Ages d'Or et d'Argent des comics, sans doublon entre les albums.

L'éditeur veut faire de ces albums des objets de collection. Chacun aura donc le droit à un tirage limité de 1000 exemplaires, ce qui reste conséquent pour un comics. L'album aura le même format que les Deluxe, avec une pagination d'environ 350 pages. En outre, Panini travaille l'aspect avec une couverture en simili cuir noir, avec des incrustations en marquage à chaud rouge rubis. Sur les images, le bandeau en quatrième de couverture pourra être retiré. Il s'agira donc d'un bel objet, au prix de 50€, qui devrait faire des heureux à Noël.