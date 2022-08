La série Batman/The Joker par Marc Silvestri arrive

La collection DC Black Label continue de s'étoffer avec une nouvelle mini-série écrite et dessinée par Marc Silvestri, l'un des fondateurs d'Image Comics. D'abord annoncée au Comic Con de San Diego en 2018, Batman/The Joker : The Deadly Duo sera composée de 7 numéros, avec un premier chapitre le 1er novembre, et le deuxième le 6 décembre. Le scénario est basé sur l'idée d'une collaboration entre Batman et le Joker , au lieu d'être ennemis.

Dans le premier numéro, Joker essaie de sauver Harley Quinn alors qu'elle est kidnappée par un mystérieux groupe de criminels. En parallèle, des créatures ressemblant au Joker arpentent les rues de Gotham, collectionnant les têtes, sans que l'on sache pourquoi. Batman de son côté cherche à sauver le Commissaire Gordon qui a disparu. Batman et le Joker vont alors faire équipe pour découvrir ce qui se passe à Gotham.