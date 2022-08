Nouvelles série et équipe pour Fantastic Four

Le run de Dan Slott sur les Fantastic Four se terminant ce mois, nous ne savions pas ce que nous réservait la suite des aventures de la famille de super-héros. Les choses se précisent puisque ce sera Ryan North (The Unbeatable Squirrel Girl, Slaughterhouse-Five) qui prendra la relève au scénario, accompagné au dessin par Iban Coello. D'ailleurs, la série en profitera pour repartir du premier numéro à partir de novembre.

La nouvelle série sera l'occasion de partir vers une nouvelle direction. Au lieu d'un grand récit épique, elle sera composée d'histoires plus courtes et plus intimes sur nos quatre fantastiques. Les héros quitteront même leur quartier général de New York. North s'inspire de la première série Star Trek pour sa série, où l'équipage arrivait sur une planète, résolvait l'intrigue et partait de la planète.

Au début, nos quatre héros seront séparés. Le premier numéro se focalisera sur la Chose et Alicia Masters, le deuxième sur Reed et Sue Richards et le troisième sur la Torche, avant qu'ils soient réunis. Les couvertures seront assurées par Alex Ross. Fantastic Four #1 sortira le 9 novembre 2022, et aura le droit à une couverture alternative de Frank Miller (voir ci-dessus) !