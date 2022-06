Fin du run de Dan Slott sur les Fantastic Four

Cet été verra chez Marvel la fin d’un long run, à savoir celui de Dan Slott sur les 4 Fantastiques après 4 ans de bons et loyaux services. Le numéro 46 du titre sera donc son dernier numéro qui verra l’arrivée d’un nouveau membre dans la grande famille des Fantastique que l'auteur a bien agrandie pendant son run.

S'il est surprenant de voir l’auteur quitter le titre à l’aube du numéro 50, on sait que les numéros 47 et 48 serviront d’arc tie-in à l’event AXE Judgment Day et seront scénarisés par un autre auteur, mais on ne sait pas qui reprendra le titre ensuite ou s'il subira un relaunch en fin d’année. En tous cas, l'auteur ne s'est pas prononcés sur le sujet et Marvel ne l'a pas encore annoncé officiellement. En définitive, des runs ayant débuté lors du Fresh Start en 2018, il ne reste actuellement plus que celui de Jason Aaron qui continue son long run sur les Avengers.

Pour lire le numéro final du run de Dan Slott, rendez vous en août pour un numéro dessiné par CAFU.