John Stewart revient dans un One-shot The Emerald Knight

4 mois après la fin du dernier volume Green Lantern, le dernier numéro promettait le retour imminent de John Stewart. C’est désormais le cas avec l’annonce d’un One-shot de 48 pages John Stewart: The Emerald Knight, qui va continuer l’histoire de John Stewart devenu l’Emerald Knight après avoir absorbé la Godstorm. Ce comics sera réalisé par l’équipe créative du précédent volume Green Lantern avec l'écrivain Geoffrey Thorne (Mosaic) et l’artiste Marco Santucci (Aquaman / Green Arrow : Deep Target).

Pour l’histoire, on retrouvera John Stewart piégé dans les Dark Sectors depuis des mois avec ses camarades Green Lantern. John utilisera tout ce qu'il a à sa disposition, notamment le pouvoir de la Godstorm pour vaincre Esak, le New God fou et ramener ses camarades sur Oa.

On peut s’attendre à ce que ce One-shot permette à Geoffrey Thorne de conclure son histoire sur les Green Lantern et de faire le pont avec la situation de John Stewart au début de Justice League #75

John Stewart: The Emerald Knight #1 arrivera en novembre et sera accompagné de 2 couvertures variants.