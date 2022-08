[Zap' MDCU] Sorties du 03/08/2022: New champion of Shazam

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 03 août! Chez Marvel, on continue de suivre X-Men Red. Chez DC Comics, on a testé The New Champion of Shazam et on continue de suivre Dark Crisis et Batman. En indés, on lu la fin de The Closet chez Image et de Mighty Morphin chez Boom Studios.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Chapter 3: Boot Camp Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Daniel Sampere, Dani Miki, Daniel Henriques Couverture de Daniel Sampere





(1) Mighty Morphin #22 Ecrit par Mat Groom Dessiné par Moises Hidalgo Couverture de In-Hyuk Lee





(1) The Hour of Uranos Ecrit par Al Ewing Dessiné par Stefano Caselli Couverture de Russel Dauterman

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE

LES GRANDS DE L'INDé