Planet Hulk revient pour une mini-série

À l'heure où Marvel aime bien revenir sur une période culte d'un personnage, le temps d'une mini-série nostalgique, l'éditeur continue dans ce sens avec cette nouvelle annonce. Si ça concernait surtout des personnages pendants les années 80 et 90. Cette fois-ci, on s'attaque à un arc plus récent (enfin, c'est relatif, il est paru il y a 16 ans) qui avait révolutionné le personnage d'Hulk pendant un temps : Planet Hulk.



Ce fut une saga qui a installé le personnage dans un contexte inédit et a développé tout un univers dont l'impact se faire encore ressentir aujourd'hui (Skaar le fils d'Hulk) et a inspiré d'autres médias (Notamment une partie du film Thor: Ragnarok). C'est donc au tour de cette saga d'être revisité, mais avec quelques changements.

Cette mini-série en 5 numéros sombrement appelée Planet Hulk Wolrdbreaker se passe des milliers d'années de maintenant sur Sakaar. Une jeune femme à la peau verte est à la recherche du légendaire Green Scar pour l'aider à sauver son frère d'un groupe de cultiste de l'apocalypse. Cependant sur quelle Hulk va-t-elle tomber ? Sera-t-il Sakaarson qui les sauvera tous ou le Worldbreaker qui les détruira tous ?



On retrouve le scénariste original de Planet Hulk, Greg Park. Accompagné par le dessinateur Manuel Garcia (Bloodshot), le premier numéro sortira en novembre.