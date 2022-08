[Zap' MDCU] Sorties du 27/07/2022: Ant-Man

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 27 juillet! Chez Marvel, on a testé Ant-Man et Genis-Vell: Captain Marvel et on continue de suivre Venom. Chez DC Comics, on est allé jeter un oeil à DC Mech et au début du run de Ram V sur Detective Comics et on a lu la fin d'Aquamen. En indés, on a lu la suite de A Righteous Thirst for Vengeance chez Image Comics, le nouveau chapitre de Teenage Mutant Ninjha Turtles chez IDW et la conclusion de Magic : The Hidden Planeswalker chez Boom Studios.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) DC Mech Part 1 Ecrit par Kenny Porter Dessiné par Baldemar Rivas Couverture de Baldemar Rivas





(1) Magic: The Hidden Planeswalker #4 Ecrit par Mairghread Scott Dessiné par Fabiana Mascolo & Jacques Salomon Couverture de Karen Darboe





(1) The Cage Opens Ecrit par Al Ewing Dessiné par Bryan Hitch & Andrew Currie Couverture de Bryan Hitch

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Alone Against the Ant-Agonists! Ecrit par Al Ewing Dessiné par Tom REilly Couverture de Tome Reilly





(1) Genis-Vell: Captain Marvel #1 Ecrit par Peter David Dessiné par Juanan Ramirez Couverture de Mike McKone

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Moments of Silence Ecrit par Chuck Brown & Brandon Thomas Dessiné par Max Raynor Couverture de Travis Moore

LES GRANDS DE L'INDé