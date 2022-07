[SDCC] Nouvelle mini-série Doctor Strange: Fall Sunrise par Tradd Moore

Les annonces de comics pleuvent chez Marvel pour la SDCC. Parmi les nombreux titres, l’un d’entre eux retient plus l’attention que d'autres puisqu’il marque le retour d’un artiste au style aussi visuellement marquant que rare dans les comics : Tradd Moore (Luther Strode, Silver Surfer Black).

Son dessin psychédélique conviendra à merveille à l'univers de Doctor Strange (Ici Stephen Strange), qu’il ne va pas non seulement dessiner, mais aussi écrire. Le récit semble se situer hors de la continuité Marvel, où on y suivra un Doctor Strange se retrouvant seul dans un monde inconnu et dangereux. Il devra explorer ce monde pour y percer les secrets magiques et échapper aux horreurs qui s’y cachent.

La mini-série sera en 4 numéros et débutera en novembre 2022.