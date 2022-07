La série Once & Future se termine en Octobre

À l’origine pensée comme une mini-série, Once & Future eux un succès immense et fut prolongé pour 2 arcs de 6 numéros, puis est devenu une série régulière. Toutefois, toutes les bonnes choses ont une fin et c’est le cas pour la série de Kieron Gillen (Eternals) et Dan Mora (Klaus).

C’est donc en octobre que paraîtra le numéro final de la série, où la bataille pour l'Angleterre et le destin final de la famille McGuire trouvera sa conclusion.

Cette série aura fait partie des séries phares de l’éditeur Boom! qui a su ces dernières années proposer des séries originales acclamées par la critique et le public (Something is Killing the Children, Toutes Les Morts De Laila Starr…).

Ce numéro 30 sera accompagné d’une couverture principale de Dan Mora se connectant aux 2 numéros précédent, et d’une variant cover d'Inhyuk Lee.