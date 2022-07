Une nouvelle série pour Geoff Johns et Gary Frank

Après Geiger, Geoff Johns, Gary Frank et Brad Anderson font de nouveau équipe pour une série à paraitre chez Image. Son titre est Junkyard Joe, et se situe dans l'univers de Mad Ghost Productions. Nous y suivrons un soldat robotique et un dessinateur nommé Muddy Davis durant la Guerre du Vietnam.

Le premier numéro à paraitre en octobre sera accompagné d'une Special Black & White Edition, en noir et blanc donc. Les bénéfices de cette édition spéciale seront reversés à des associations pour les vétérans : la National Coalition for Homeless Veterans (NCHV) et Veterans Aid. Mad Ghost Productions, créé par Geoff Johns, versera aussi 2$ par numéro vendu.