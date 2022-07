DC Comics a diffusé une bande annonce pour Batman - One Bad Day, une série à venir composée de one-shots consacrés aux ennemis de Batman . D'après la vidéo, il y aura 8 fascicules augmentés pour 8 histoires sur 8 vilains : Bane, le Pingouin , Mr. Freeze, Catwoman, Ra's Al Ghul, le Sphinx , Double-Face et Gueule d'Argile .

Voici la liste des titres prévus :

- Batman - One Bad Day: The Riddler par Tom King et Mitch Gerads (août)

- Batman - One Bad Day: Two-Face par Mariko Tamaki, Javier Fernandez et Jordie Bellaire (septembre)

- Batman - One Bad Day: The Penguin par John Ridley, Giuseppe Camuncoli, Cam Smith et Arif Prianto (octobre)

- Batman - One Bad Day: Mr. Freeze par Gerry Duggan, Matteo Scalera et Dave Stewart (novembre)

- Batman - One Bad Day: Catwoman par G. Willow Wilson et Jamie McKelvie (décembre)

- Batman - One Bad Day: Bane par Joshua Williamson, Howard Porter et Tomeu Morey (janvier)

- Batman - One Bad Day: Clayface par Collin Kelly, Jackson Lanzing, Xermanico et Romulo Fajardo Jr. (février)

- Batman - One Bad Day: Ra's Al Ghul par Tom Taylor et Ivan Reis (mars)