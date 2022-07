La série Knights of X se termine au numéro 5

C’est à l’occasion de la dernière newsletter du substack de Tini Howard qu’on apprend que Knights of X touche déjà à sa fin. Faisant suite à la série Excalibur écrite aussi par Tini Howard, on y suivait Captain Britain/Betsy Braddock, accompagné de 10 chevaliers mutants partir dans une quête pour libérer l’Outre-monde de Merlin.

Un destin qui n’est pas sans rappeler d’autres séries mutantes comme X-Corp et Way of X se terminant elles aussi au bout de 5 numéros, alors qu’elles étaient annoncées comme des séries régulières. Toutefois, l'auteur annonce que ça ne signe pas la fin des aventures de Betsy Braddock et qu’elle promet son retour prochainement pour une aventure encore plus grande.