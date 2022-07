Daredevil et le Caid dans la série TV Echo

La future série TV Echo étoffe son casting avec deux noms connus : Charlie Cox y reprendra en effet son rôle de Matt Murdock /Daredevil, et Vincent D'Onofrio celui de Wilson Fisk/le Caid. L'information nous vient du site The Hollywood Reporter, et accompagne l'annonce par The Weekly Planet comme quoi Jessica Jones, jouée par Krysten Ritter, devrait aussi être de la partie.

La série TV Echo s'intéresse au personnage de Maya Lopez, jouée par l'actrice Alaqua Cox, que l'on a pu voir dans la série Hawkeye , le tout sur Disney+. En cours de tournage à Atlanta, elle devrait être diffusée en 2023. Après l'arrivée des séries Netflix sur le service de streaming de Disney, Marvel Studios continue donc de réintégrer les héros qui en sont issus, même si Murdock et Fisk avaient déjà fait une apparition dans le MCU. Il ne manque plus que Luke Cage , Iron Fist et le Punisher !