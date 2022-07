Slott et Bagley de retour sur Spider-Man

Marvel a annoncé la sortie d'une nouvelle série sobrement intitulée Spider-Man . Elle fera suite à la mini-série en 5 chapitres, Edge of Spider-Verse, censée marquer la fin du Spider-Verse. La nouvelle série Spider-Man s'intéressera à ses conséquences, et sera gérée par des habitués du tisseur : Dan Slott au scénario et Mark Bagley au dessin. Elle devrait aussi avoir des liens avec la série The Amazing Spider-Man de Zeb Wells et John Romita Jr.

Vous trouverez un premier aperçu dans la galerie d'images ci-dessous. On y voit Spider-Man dans son nouveau costume apparu dans The Amazing Spider-Man #7, ainsi que le retour d'un ennemi historique du monte-en-l'air : Morlun. Nous devrions aussi voir d'autres personnages en lien avec le Spider-Verse et la mini-série Edge of Spider-Verse publiée cet été. Spider-Man #1 sortira le 5 octobre 2022.