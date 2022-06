Changement de logo pour Detective Comics

La série Detective Comics entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée du scénariste Ram V (The Swamp Thing, These Savage Shores) et du dessinateur Rafael Albuquerque (American Vampire, Prodigy) au numéro 1062. L'orientation prise par les auteurs va lorgner vers le surnaturel et le gothique. Pour coller un peu plus à l'ambiance, le logo a été remanié par Darran Robinson, vous pouvez voir le résultat ci-dessous. Detective Comics #1062 sort le 26 juillet.