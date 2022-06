[Sorties Comics] Mardi 21 Juin

Akiléos



Pas de note

Écrit par Archie Goodwin et illustré par des figures telles que Frank Frazetta, Wally Wood, John Severin, Alex Toth, Al Williamson, Russ Heath, Reed Crandall ou Gene Colan, Blazing Combat était à l’origine publié par un éditeur indépendant, James Warren, en 1965 et 1966. Les histoires de Goodwin sont le reflet de la réalité vécue par les hommes et des coûts de la guerre, plutôt qu’une nouvelle exploitation des clichés du genre. Il s’agit sans doute là des meilleurs récits de guerre en BD jamais publiés.

Prix : 29€