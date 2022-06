[Sorties Comics] Mercredi 15 Juin

Qui n’a pas rêvé de s’élancer dans les airs ? De détenir d’extraordinaires pouvoirs ? Mais qu’arriverait-il si ce rêve se réalisait ? Éric est un homme brisé. Depuis l’accident tragique qui a bouleversé sa vie, à huit ans, et lui a arraché ses rêves de grandeur, rien n’a plus de sens. Si seulement il remettait la main sur la cape de son enfance, l’impossible serait à portée de main. Il pourrait s’envoler vers le ciel… et assouvir enfin ses désirs de vengeance.

Hi Comics

Qui n’a pas rêvé de s’élancer dans les airs ?

De détenir d’extraordinaires pouvoirs ?

Mais qu’arriverait-il si ce rêve se réalisait ?



Éric est un homme brisé. Depuis l’accident tragique qui a bouleversé sa vie, à huit ans, et lui a arraché ses rêves de grandeur, rien n’a plus de sens. Si seulement il remettait la main sur la cape de son enfance, l’impossible serait à portée de main. Il pourrait s’envoler vers le ciel… et assouvir enfin ses désirs de vengeance.