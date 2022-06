Spider-Man: No Way Home de retour au cinéma ?

Le compte Twitter officiel de Spider-Man: No Way Home a annoncé le retour du film dans les salles obscures. Il s'agira d'une version longue du film intitulée Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version, soit en gros, la version avec plus de trucs amusants. Le film a fait un carton à sa sortie au cinéma, et les deux co-producteurs, Sony Pictures et Marvel Studios, vont pouvoir encore capitaliser au maximum sur le film. Cette version avec des blagues en plus sortira le 2 septembre aux USA et au Canada. D'autres pays dévraient être annoncés, mais la France n'est pour le moment pas concernée.