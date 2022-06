Un trailer Nightwing pour Gotham Knights

Le Summer Game Fest a commencé, et fait l'actualité des jeux vidéo. Gotham Knights fait partie de la fête, et a dévoilé une bande annonce centrée sur Nightwing . Nous pouvons le voir en action, avec différentes tenues. Le jeu nous fera incarner Nightwing , Red Hood, Robin et Batgirl qui reprennent le flambeau de Batman suite à sa mort. Ce sera un jeu d'action/aventure à monde ouvert, jouable en coopération. Il sortira le 25 octobre sur PS5, Xbox Series X/S et PC.